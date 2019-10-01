مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينة المنيا الجديدة (صور)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:02 م
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أحمد الشيخ
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تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، موقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، رافقه خلال جولته، المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسئولي جهاز المدينة.
وأشاد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، خلال جولته بالمدينة، بأعمال التطوير بالمداخل والطرق المؤدية إلى المدينة، وكذا أعمال التطوير داخل الميادين، ومستوى أعمال الزراعة وتشجير الطرق الرئيسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيدا علي حرص هيئة المجتمعات العمرانية في تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تفقد تنفيذ الأعمال بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان الاجتماعي" بالمدينة، وعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتم التوجيه بسرعة الإنتهاء من المرافق الخاصة بتلك المشروعات، كما تم تفقد أعمال تطوير الطرق الداخلية بالمدينة، وأعمال إزدواج الطريق الصحراوي.
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