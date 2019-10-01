YAL الهلال شوت … مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر أسرع رابط يلا شوت ماتش الهلال BEin SPORTS الآن

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهد مباراة الهلال والسد بث مباشر يلا شوت yalaa shoot اليوم الثلاثاء الموافق الاول من اكتوبر لعام ٢٠١٩، على ملعب "جاسم بن حمد"، معقل الفريق القطري ، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اسيا، وتعد مباراة اليوم هو نهائي مبكر يسعى من خلال كلا الفريقان لت حقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على حسم لقاء العودة والذي سيقام في السعودية معقل الزعيم السعودي .





موعد مباراة السد القطري والهلال السعودي بث مباشر كورة لايف koora live والقنوات الناقله لها

تقام مباراة السد القطري والهلال السعودي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، وبتوقيت قطر، كما سيكون اللقاء في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي أن سبورت إتش دي الرياضية ، بالإضافة إلى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





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ويدخل السد لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في السعودية ويمتلك العملاق القطري مجموعة من أبرز لاعبي الدوريات العربيه في مقدمتهم الدولي الجزائري بغداد بو نجاح وفي المقابل يمتلك الهلال تشكيلة من أقوى لاعبي الدوري السعودي مثل الفرنسي جوميز ومحمد البريك وسلمان الفرج الذي عاد بعد التعافي من إصابته مؤخرا .





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