بتوجيهات "السيسي".. المشروعات التنموية في سيناء لخدمة الأهالي

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بتنمية شمال وجنوب سيناء، حيث وضع استراتيجية تقدر بمليارات الدولارات، لتنفيذ عشرات المشروعات القومية الكبرى، في مجالات الطرق والإسكان والصحة والتعليم والرى، لتحسين أوضاع أهالي سيناء وتطوير المناطق العشوائية والصحراء.

المشروعات القومية

وضعت الدولة، استراتيجية تنمية سيناء، تستهدف تنفيذ 14 من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها؛ مشروع أنفاق السيارات أسفل قناة السويس، بعدد نفقين شمال الإسماعيلية، ونفقين جنوب بورسعيد، ومشروع رفع كفاءة وازدواج الكوبري القائم أعلى قناة السويس وإنشاء كوبري جديد بطول 640م وعرض 11,2م وارتفاع 65م أعلى قناة السويس الجديدة.

طرح أراضي

وسابقًا، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨، بتشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء.

وتشكل مساحة الأراضي الواقعة ضمن مخطط التنمية التي تعمل عليها اللجنة نحو 400 ألف فدان، ترتكز فيها التنمية عبر محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية ثم البنية الأساسية مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد تنفيذها، وضمان توفير المياه للأراضي، وتقسم الـ400 ألف فدان على مناطق هي؛ سهل الطينة، وجنوب القنطرة، وتضم 125 ألف فدان في نطاق محافظتي بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها تقع في سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتم الانتهاء من البنية الأساسية فيها وزراعتها حاليًا ودخلت الخدمة وبدأت الإنتاج.

بينما تقع المساحة الثانية في منطقة رابعة وبئر العبد، وتضم 156.5 ألف فدان، وهي مهمة للغاية لأنها بداية خط مواجهة الإرهاب ولكونها تتوسط المسافة بين العريش شرقاً والقنطرة غرباً، وتقع تلك النمطقة داخل دائرة اهتمام الدولة في التنمية، كما أن هناك بمنطقة السر والقوارير 85 ألف فدان، وتقع في نطاق محافظة شمال سيناء، ومنطقة المزار والميدان، بها 33.500 فدان وتقع في نطاق شمال سيناء، ليصل الإجمالى إلى 400 ألف فدان.

مشروعات المياه

كما وضعت خطة، لتنفيذ 49 مشروعًا في مجال الإمداد بالمياه تضم محطات تحلية وتنقية، منها 20 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية 450 ألف م3 مياه يوميًا.

ويتم تنفيذ 11 مشروعًا للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه، منها إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الجديدة بطول 400 متر، لنقل 1.2 مليون م3 من مياه ترعة السويس لترعة سيناء الشرق.

مشروعات التعليم

بينما تستهدف مشروعات التعليم في سيناء، استكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسي والبدء في إنشاء مبنى للإسكان الطلابي بجامعة العريش.

مشروعات الزراعة والري

ولم تغفل الدولة، مشروعات الزراعة والري، حيث تتضمن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود (وادي الأزارق، الجرافي)، واستكمال تطوير محطات طلمبات صرف تل الحير، وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مٌغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مراكز الطوارىء.

مشروعات سياحية

وتشهد سيناء، تنفيذ مشروعات سياحية بمناطق (شرق بورسعيد - بئر العبد – العريش – رفح) بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه، وستوفر 37 ألف فرصة عمل.

مشروعات صناعية

كما سيتم تنفيذ 4 مشروعات تنيمة صناعية، تتضمن تجهيز البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي، ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير مصنع العريش للأسمنت بإنشاء الخط الثالث والرابع بالمصنع، بطاقة إنتاجية 3.7 ملايين طن سنويًا، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 6.9 مليون طن سنويًا.

مشروعات الصرف الصحي

ومن المقرر تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمدن (الشيخ زويد – بئر العبد – الحسنة – نخل – الطور)، بجانب تنفيذ 6 مشروعات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن (رفح – الشيخ زويد - العريش).

الرعاية الصحية

ويجري تنفيذ 14 مشروعًا في مجال الرعاية الصحية، منها إنشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى، بإجمالي 400 سرير.

مشروعات سكنية

فيما تشمل مشروعات الإسكان، تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام بشرق بورسعيد، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، فضلاً عن إنشاء ميناء الصيد برمانة.

مشروعات الطرق

ومن المقرر، تنفيذ طرق بإجمالى أطوال 55 كم (7.5 كم بالقنطرة شرق ـــ 47.5 كم بشمال سيناء "نخل وبئر العبد والحسنة")، بجانب تنفيذ مشروع لتوسعة ورصف الطرق الداخلية بمدينة الطور بأطوال 5 كم، ومشروع إنشاء حواجز خرسانية بطريق شرم الشيخ / دهب بطول 12.25 كم، بتمويل من محافظة جنوب سيناء.

كما سيتم الانتهاء من إنشاء ورصف ازدواج طريق الكورنيش / حمام موسي بطول 3.5 كم بمدينة طور سيناء، وأعمال تطوير وتنمية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتشمل أعمال التطوير (تأهيل ورفع كفاءة 5 ميادين بمدينة العريش (ميدان الرفاعي ـــ ميدان جامع النصر ــ ميدان بنك القاهرة ـــ ميدان الساعة ـــ ميدان العتلاوى) – رفع كفاءة مدخل العريش الغربى – تطوير شارع الفاتح – استكمال كورنيش العريش).

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات طرق بإجمالى أطوال 20 كم (6 كم ببئر العبد بشمال سيناء – 14 كم بجنوب سيناء "أبورديس")، بجانب الانتهاء من أعمال تطوير ورصف للطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ بتمويل من محافظة جنوب سيناء، بأطوال 3 كم.

الكهرباء

وفي مجال توصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية وإنارة الطرق، تم الانتهاء من أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات البدوية والقرى والطرق، بمناطق (نخل، والحسنة، وأبورديس، وأبوزنيمة، وطور سيناء)، وتنفيذ أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية والقرى والطرق، بمناطق (القنطرة شرق، وبئر العبد، ونخل، والروضة، والطور، وأبوزنيمة، وأبورديس) لتحسين مستوى خدمة مرفق الكهرباء بسيناء، ودعم الحالة الأمنية وخدمة المواطنين.

استثمارات المشروعات

ويتولى جهاز تعمير سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بسيناء، باستثمارات نحو 5.72 مليار جنيه، لخدمة أهالى سيناء، في مجالات الطرق، والإسكان، والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية، والمبانى الخدمية، وتطوير المناطق العشوائية، وإنارة القرى والتجمعات البدوية، وإنشاء القرى السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، للمساهمة في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء.