نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 1/10/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 1/10/2019.





قالت وزارة المالية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها.





يستعد الرحالة على عبده لتسجيل رقمه القياسي الثالث من خلال رحلته على دراجة نارية كهربائية لمسافة 25 ألف كيلومترا، وزيارة جميع محافظات مصر خلال 100 يوم لرفع الوعي بالقضايا البيئية والاحتباس الحراري.





قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.





توقع البنك الدولي، أن يتضاعف إنتاج النفايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 255 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.





تتوقع وزارة السياحة المصرية نمو إيرادات القطاع السياحي بنهاية العام الحالي إلى ما تصل نسبته لـ 30%، وهو ما يراه متخصصون في القطاع السياحي عودة للأرقام التي كانت تسجلها مصر ما قبل عام 2010.





أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78 في المئة على أساس سنوي في أغسطس.





تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-10-2019 فى مصر بقيمة 8 جنيهات.





خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي نحو 54.8 مليار جنيه خلال وأغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.1% عن الشهر الماضى.





وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس ادارة الهيئة رقمي (125 - 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

