عاجل.. جوميز يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح السد أفضلية على الهلال 1-0 (فيديو)









سجل الفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي، هدفا بالخطأ في مرماه، ليمنح نظيره السد القطري الأفضلية حتى الآن، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019-2020.