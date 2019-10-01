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عاجل.. جوميز يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح السد أفضلية على الهلال 1-0 (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:48 م
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عاجل.. جوميز يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح السد أفضلية على الهلال 1-0 (فيديو)
جوميز
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الفجر الرياضي
 
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سجل الفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي، هدفا بالخطأ في مرماه، ليمنح نظيره السد القطري الأفضلية حتى الآن، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019-2020.


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