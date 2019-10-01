صدمة قوية.. برشلونة يفقد جهود 3 لاعبين أمام انتر ميلان

كشف ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني عن أنباء سيئة للفريق الكتالوني قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق انتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لعا غدًا الأربعاء.





وأعلن "فالفيردي" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم، غياب الثلاثي أنسو فاتي، وجوردي ألبا، وأومتيتي، عن مباراة انتر ميلان غدًا الأربعاء في ثاني مباريات الفريق الكتالوني في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.





كما أكد المدرب الاسباني أن موقف الثنائي عثمان ديمبلي، وليونيل ميسي من التواجد في قائمة مباراة انتر ميلان سيتحدد اليوم وفقًا لموقف اللاعبين من تدريبات اليوم، مؤكدًا أنه لن يخاطر بالدفع بأحدهما إلا إذا كان جاهزًا بشكل تام.





وعن تواجده مع برشلونة قال: " أنا مرتاح هنا، أشعر أنني في مكاني، يجب علينا نحن المدربون أن نتعامل مع ضغط المباريات والنتائج والصحافة، أشعر بأنني بحالة جيدة".





وأتم تصريحاته: " على المدرب ان يتعامل مع العديد من الامور ، اللاعبين والضغط والصحافة و غيرها ، الامور تصبح افضل حين تفوز ، انا اشعر اني مرتاح وبحالة جيدة".



