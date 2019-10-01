لبنان: بنك "سي بي" يؤمن دولارات لتغطية بعض الواردات
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:46 م
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ترجمة - منة الشريف
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أصدر البنك المركزي اللبناني ضمانات لتأمين الدولار الأمريكي للبنوك المحلية بالسعر الرسمي الثابت الذي سيغطي واردات الوقود والقمح والأدوية.
تهدف خطوة البنك يوم الثلاثاء إلى تخفيف الطلب على الدولار في وقت يسارع فيه الكثير من اللبنانيين إلى محلات الصرافة لتحويل عملاتهم المحلية إلى دولارات.
شهد لبنان يوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن العملة التي تعتمد على الدولار تفقد قيمتها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.
لبنان: سي بي بانك يؤمن دولارات لتغطية بعض الواردات
تم ذكر معدلات 1600 أو أعلى في الأسبوع الماضي، ولكن اثنين من المصادر قالا أن المستويات تراجعت إلى 1570.
وأصيبت العاصمة بيروت بالشلل خلال مظاهرات الأحد حيث أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية بإطارات محترقة. وكما تم إغلاق الطرق في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال البنك المركزي أن الواردات التي يؤمنها العملة الصعبة هي "للاستهلاك المحلي فقط".
وستغطي هذه الخطوة الواردات فقط إلى لبنان وسط تقارير تفيد بتهريب البنزين والقمح إلى سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة، عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون في بعبدا يوم الاثنين، أن التعميم سوف ينظم توفير الدولارات للبنوك بالسعر الرسمي.
وقال سلامة في بيان صادر عن الرئاسة أن التعميم سيقلل بالتأكيد من الضغوط على الطلب على الدولار في محلات صرف العملات.
تهدف خطوة البنك يوم الثلاثاء إلى تخفيف الطلب على الدولار في وقت يسارع فيه الكثير من اللبنانيين إلى محلات الصرافة لتحويل عملاتهم المحلية إلى دولارات.
شهد لبنان يوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن العملة التي تعتمد على الدولار تفقد قيمتها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.
لبنان: سي بي بانك يؤمن دولارات لتغطية بعض الواردات
تم ذكر معدلات 1600 أو أعلى في الأسبوع الماضي، ولكن اثنين من المصادر قالا أن المستويات تراجعت إلى 1570.
وأصيبت العاصمة بيروت بالشلل خلال مظاهرات الأحد حيث أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية بإطارات محترقة. وكما تم إغلاق الطرق في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال البنك المركزي أن الواردات التي يؤمنها العملة الصعبة هي "للاستهلاك المحلي فقط".
وستغطي هذه الخطوة الواردات فقط إلى لبنان وسط تقارير تفيد بتهريب البنزين والقمح إلى سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة، عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون في بعبدا يوم الاثنين، أن التعميم سوف ينظم توفير الدولارات للبنوك بالسعر الرسمي.
وقال سلامة في بيان صادر عن الرئاسة أن التعميم سيقلل بالتأكيد من الضغوط على الطلب على الدولار في محلات صرف العملات.
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