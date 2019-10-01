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توجيه عاجل من الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:51 م
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توجيه عاجل من الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح "راضي"، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب بمصر.

كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة بذل أقصى الجهود لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكري.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب، ومن يموله، ويدعمه، ويقف وراءه بكل قوة وحسم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن.

كما وجه الرئيس، بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية بالأسواق لمحاربة الغلاء، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب بمصر.


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