كورة ستار بث مباشر الهلال والسد | مشاهدة مباراة الهلال اليوم ضد السد يلا شوت اونلاين ONLINE بجودة عالية yalla shoot

يحل الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو ضيفا على السد في المباراة المقرر اقامتها على ملعب جاسم بن حمد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الهلال ، متصدر جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة ، في تحقيق نتيجة إيجابية على أمل حجز مقعده في النهائي الآسيوي قبل لقاء العودة المقرر يوم 22 من أكتوبر في محيط الرُعب.

ويمتلك الهلال رغبة ملحة هذه المرة في استعادة اللقب الغائب عن خزينته منذ مطلع الألفية الجديد نظرا لقائمته المدججة بالنجوم وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز بجانب الايطالي جيوفينكو والوافد الجديد الكولومبي جوستافو كويلار بالإضافة إلى امتلاكه مدرب مخضرم ، رازفان لوشيسكو ، صاحب سجلا مميزا في عالم التدريب بكرة القدم.

هذا يعيش الفريقان فترة رائعة حيث يتصدران جدول ترتيب بطولاتهم المحلية ، إذ يتواجد الهلال على قمة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات بعد ان جمعهما من 4 انتصارات وتعادل وحيد ، كذلك الحال للسد الذي يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة جمعهم بعد مرور 4 جولات من 4 انتصارات.

وكان الهلال حصل على تلك البطولة مرتان فقط أعوام 1991 و2000 ، كما حصد لقب الوصيف 4 مرات أعوام 1986 و1987 و2014 و2017.

ومن المقرر ان تُقام لقاء السد والهلال مساء غد الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت مدينة أبو ظبي على ان تُذاع عبر قناة بي ان سبورتس 2HD وقناة الكأس.

يذكر ان الهلال تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه العريض على حساب مواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.