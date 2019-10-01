إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات، ابتداءً من 1/10/2019 : 30/9/2022، وذلك على النحو التالى: (المهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان "رئيساً لمجلس الإدارة"، والدكتور صلاح الدين محمد على بيومى، والدكتور أحمد كمال معوض، والمهندس عاصم عبدالله شكر، "أعضاء مجلس إدارة متفرغين"، والمستشار أسامة يوسف شلبى، والدكتور مصطفى محمد عبدالمنعم عشماوى، والدكتور أسامة حمدى عبدالواحد، وممثل وزارة المالية، وممثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "أعضاء مجلس إدارة غير متفرغين").





وأكد الدكتور عاصم الجزار خلال كلمته على هامش الجمعية العامة للشركة القابضة، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد، وتحصيل المستحقات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة.



