محمد فريد: البورصة السلعية ستكون منفصله اداريًا عن البورصة المصريه

قال محمد فريد رئيس البورصة، إنه جاري العمل على تأسيس شركة خاصة بتداول السلع الشهر الجاري ضمن اجراءات تتفيذ البورصة السلعية الخاصة بتداول السلع.





وأكد فريد، أن البورصة السلعيه ستكون مربوطة بمخازن السلع محل التداول، علي أن يكون دور وزارة التموين إعتماد صلاحية تلك المخازن والاشراف والمراقبه عليها.





وقال إن انشاء بورصة السلع سيكون منفصل عن إدارة البورصة المصرية التي يتم تداول الأسهم فيها، مشيرًا إلي أن دورها يقتصر على الاشراف علي عملية تأسيس البورصة السلعيه من خلال إنشاء البنية التحتيه الخاصة بنظام التداول.





وعن خصائص السلع التي يتم تداولها بالبورصة السلعية، أن يكون سوقها كبير وذات اوزان كبيرة وقابلة للتنميط.





وتابع "فريد" خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة للتعريف بنظام المشتقات الماليه، أنه سيتم إنشاء شركة خاصة لتداول المشتقات المالية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة.

وقال فريد، أن البورصة تخطط لاصدار وتداول المشتقات المالية علي الأسهم في النصف الاول من 2020.

وتهدف المشتقات المالية علي الأسهم شراء أسهم بسعر متفق عليه بين طرفي التعاقد( البائع والمشتري) بنهاية مدة محددة.

وعن ملائمة السوق لإستقبال تلك العقود المستقبليه، قال فريد ، من غير المعقول أن تكون بورصات الخليج والبورصات العربيه استحدثت نظام المشتقات الماليه، وحتي الأن لم يعمل به في البورصة المصرية، وهي أقدم سوق اوراق ماليه بين البورصات العربية.



وقال محمد فريد رئيس البورصة، أن إدارة البورصة تبذل مجهود كبير للانتهاء من اعادة هيكلة مؤشرات قطاعات البورصة.

وأشار فريد إلي أنه لم ينتهي حتي الان من اعادة هيكلة مؤشرات القطاعات، وقد يستغرق إعادة هيكلتها وقتًا أطول مما كان يتوقع.

وتستهدف البورصة من اعادة هيكلية مؤشرات قطاعات البورصة، وضع كل شركة في مؤشر قطاعها الصحيح، نظر لوجود شركات تعمل مدرجه علي قطاع غير نشاط عملها.



