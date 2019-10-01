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قرار جديد من الفيفا ضدّ النادي الإفريقي..

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:26 م
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قرار جديد من الفيفا ضدّ النادي الإفريقي..
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مروى الجلاصي
 
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قرّر الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا صباح  اليوم الثلاثاء 01 اكتوبر 2019، منع فريق النادي الإفريقي من الإنتداب لثلاثة فترات متتالية.

وسيكون المنع على المستويين المحلي و الدولي، إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف أورو بخصوص منحة انتقال اللاعب باسيرو كامباوري، وفق بلاغ  للجامعة التونسية لكرة القدم.

وقد جدّدت الجامعة التونسية لكرة القدم تأكيدها على كل العائلة الموسعة للنادي الإفريقي، بضرورة الإسراع لتسوية كل الأحكام النهائية العالقة لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم، تفاديا لأية عقوبات أخرى ممكن أن تصدر في أي وقت، والتي من شأنها التأثير المباشر على النادي الإفريقي.
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