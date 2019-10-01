الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تعرض رؤيتها لسنة 2030..

ستعرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل رؤيتها لسنة 2030، التي ستعتمد على الرقمنة لمواكبة التطور الرقمي وللتخلي عن الثقل الإداري، في جميع مكاتب التشغيل بالبلاد التونسية في غضون الأسبوعين القادمين، وفق ما أفاد به مدير عام الوكالة يوسف فنيرة، في تصريح اعلامي خلال زيارة أداها اليوم الثلاثاء إلى مكتب التشغيل بسليانة لللإطلاع عن وضعيته.





ولفت فنيرة إلى أنه قد تم منذ نحو أسبوع إنشاء حساب على « انستجرام » و « تويتر »، خاصين بالوكالة وذلك في إطار تطوير عمل الوكالة والقطع مع الصورة القديمة للإدارة، التي تشكو من ضعف في الاتصال والتواصل.





ودعا فنيرة شباب الجهة إلى الالتحاق بمركب التشغيل بسليانة، الذي يعد من أفضل المركبات بالبلاد التونسية لإحتوائه عديد الدورات التدريبية في عدة مجالات تيسّر لطالب الشغل الاندماج في المؤسسة.





من جهته، أكد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بسليانة، نبيل الوسلاتي في تصريح لـ(وات) أن مكتب التشغيل بسليانة يستقبل حوالي 3000 شخص سنويا يتم توجيههم إما للتكوين في العمل المستقل أو العمل المؤجر حسب رغبتهم.





وأوضح الوسلاتي أن الدورات التدريبية تشمل تقوية المهارات في مجالات القيادة وسهولة الانسجام في المجموعة لتسهيل الولوج إلى سوق الشغل فضلا عن دورات تكوينية اخرى ليصبح طالب الشغل باحث عن الشغل.

يذكر أن مركب التشغيل بسليانة يضم 3 مكاتب تشغيل بقعفور ومكثر وسليانة المدينة.