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حنين علي: سعيدة بتكريمي بمهرجان الأزياء الدولي بالمغرب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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حنين علي: سعيدة بتكريمي بمهرجان الأزياء الدولي بالمغرب
حنين علي
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الفجر الفني
 
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عبرت الإعلامية حنين علي، عن سعادتها بتكريمها في دولة المغرب وخاصة في مدينة مراكش، وذلك من مهرجان الأزياء الدولي هناك وشط كوكبة كبيرة من مصممي الأزياء في الوطن العربي .

 

وقالت حنين علي، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أنها تشكر جميع المنظمين والقائمين علي المهرجان، لتوجيه الدعوة لها للحضور مشيرة الي ان المهرجان له سمعة طيبة وسط مهرجانات الفاشون في الوطن العربي .

 

علي الجانب الاخر تواصل الإعلامية حنين علي تسجيل حلقات برنامجها الجديد "لمسات خاصة" والذي يهتم بأفكار الأزياء والموضة ويتم استضافة عدد كبير من المصممين والمبتكرين في هذا المجال.

 

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ترانة زماني: سعيدة بتكريمي في مهرجان الموضة ببيروت

 

قالت الكاتبة والموديل ترانة زماني، أنها سعيدة بتكريمها في مهرجان "بيروت للموضة"، والذي أقيم الجمعة الماضية في العاصمة اللبنانية.

 

وقالت ترانة زماني في تصريحات؛ ان تكريمها وسط عدد كبير من المبدعين ومصممي الأزياء اللبنانية المعروفين شئ مشرف لها موجهه الشكر الي رئيس المهرجان والقائمين عليه بعد حصولها علي "درع الابداع" في مجال الموضة.

 

علي الجانب الأخر تواصل الكاتبة والموديل ترانة زماني، عمل التجهيزات الخاصة لطرح كتابها الجديد الذي يحمل اسم "عقول الحياة"، والذي تناقش من خلاله فكرة "صراع الاجيال"، بطرق علمية، وبحثية قامت بدراستها وتجميعها مؤخراً.

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