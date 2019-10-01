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رسميا.. تأجيل مباراة النصر والفيصلي بدوري المحترفين السعودي شهرا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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رسميا.. تأجيل مباراة النصر والفيصلي بدوري المحترفين السعودي شهرا
النصر السعودي
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محمد الصو
 
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تأجيل مباراة النصر أمام الفيصلي؛ ضمن منافسات الجولة السادسة لمباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدرت اللجنة بيانا لتوضيح سبب تأجيل المباراة حيث قالت؛ "تم تأجيل مباراة النصر ضد الفيصلي؛ لمدة شهرا كاملا والتى كان مقرر لها السبت 5 أكتوبر ؛ لتقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل".

وأضاف البيان؛ "جاء تأجيل المباراة بسبب انشغال ملعب الملك فهد الدولي باستضافة فعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات".

من ناحية آخرى كانت إدارة النصر السعودي؛ خاطبت اتحاد الكرة الأحد الماضي؛ بشكل رسمي لتحديد موعد إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم؛ أمام التعاون بكأس السوبر.

وأكدت إدارة النادي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تغريدة "بعثت إدارة نادي النصر اليوم الأحد خطابا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون الشقيق، وذلك حرصا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي".

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، فيما توج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1 في المباراة النهائية.
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