زيدان: ساهمت بتحقيق حلم هازارد.. وهذا هو وجه الشبه بيننا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن لاعبه الدولي البلجيكي إيدين يعرف أين يوجد (يقصد في ريال مدريد)، وأنه أراد التواجد بهذا النادي العملاق، وهو النادي الذي لطالما حلم بأن يكون جزءًا منه.





وقال زيدان في تصريحات خاصة لموقع "RTL" البلجيكي: "أعتقد أنني ساهمت في ذلك بشكل كبير لأنني لطالما كنت معجباً به. ولكن أنا لست قلقاً بشأنه. سنرى تدريجياً نسخة عظيمة من إيدين وسيكون لاعباً مهما لهذا النادي".





وأضاف قائلاً: "القاسم المشترك بيني وبين هازارد يتمثل في إمتاع الجماهير ، نعم ، نحن هنا في الملعب لإمتاع الجماهير ، نحن شغوفون بما نقوم به سواء في الملعب بالنسبة لإيدين أو خارجه بالنسبة لي كمدرب. وصحيح أن إيدين كلما يملك الكرة يقدم عروضاً".



