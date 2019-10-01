قبل مباراة ريال مدريد وكلوب بروج.. الملكي يسعى لفك عقدته التاريخية
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:10 م
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عمر عبدالعزيز
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يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مباراة تجمع بين ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20، مساء اليوم الثلاثاء.
تعادل الفريق الأبيض الملكي أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد سلبيًا فى قمة الجولة السابعة، التي جمعت بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، حيث تمكن ريال مدريد فى خطف الصدارة مؤقتًا برصيد 15 نقطة من 7 مباريات بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة.
وعلى ذلك فإنه يسعي الميرينجي إلى تصحيح مساره فى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى الجولة الاولي لتذيل المجموعة بدون نقاط، بعد تعادل فريق كلوب بروج البلجيكي مع جلطة سراي التركي بدون أهداف.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أرقامًا هامة عن المواجهة بين ريال مدريد وكلوب بروج، على النحو التالي :
- ريال مدريد واجهه كلوب بروج في مباراتين في دوري ابطال أوروبا ولم يحقق بها الانتصار :
• خلال عام 1976 ريال مدريد 0 - 0 كلوب بروج.
• خلال 1976 كلوب بروج 2 - 0 ريال مدريد.
- ريال مدريد في اخر 5 مباريات له في دوري الأبطال في السانتياجو بيرنابيو إنتصر في مباراتين فقط ( تعادل 1 خسر 2 ).
- ريال مدريد استقبل 7 اهداف في اخر مباراتين له في دوري الأبطال في السانتياجو بيرنابيو.
- في آخر 11 مباراه لريال مدريد في دوري الأبطال ساهم جاريث بيل بـ8 أهداف ( سجل 5 , صنع 3 ) - أكثر من اي لاعب اخر.
- ريال مدريد لم يحقق الانتصار في دوري الأبطال في السانتياغو بيرنابيو مُنذ 334 يوم حيث إنتصر ضد فيكتوريا بلزن - وهذه اسوء سلسلة للريال في تاريخ المسابقة.
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