نجاح عملية زراعة قلب بمستشفى الرابطة في العاصمة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:03 م
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مروى الجلاصي
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أجريت فجر اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019، بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة، عملية زراعة قلب كلّلت بالنجاح، وفق بلاغ لوزارة الصحة.
وقد تمّت هذه العملية الناجحة بالتنسيق بين قسم جراحة القلب والشرايين وقسم القلب بمستشفى الرابطة من جهة، والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة، إلى أن الفرق الطبية بمستشفى الرابطة في العاصمة، كانت قد تمكنت خلال هذه السنة من إجراء رابع عملية زرع قلب ناجحة.
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