عاجل.. التشكيل الرسمي للهلال السعودي أمام السد

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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه السد القطري في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا.



ويطمح الفريق السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لكي تساعده قبل مباراة الإياب التي ستقام بالمملكة العربية السعودية.



وضم تشكيل الهلال كلا من :-



حراسة المرمى : عبد الله المعيوف



خط الدفاع : محمد البريك - جانغ هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني



خط الوسط : محمد كنو - سلمان الفرج - أندري كاريلو - جيوفينكو - سالم الدوسري.



خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.