"رأس المال السوقي" للبورصة يهوي بنسبة 7.1% خلال سبتمبر .. تعرف علي أسباب ذلك

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي بنسبة 7.1% عن الشهر الماضي وخسر نحو 54.8 مليار جنيه خلال وأغلق عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بسبب العديد من الأحداث التي جلعت من شهر سبتمبر هو شهر الاعــــــــــاقة للسوق وحرمانه من إستباق وتسارع النمو المتوقع له، الا ان تمت السيطرة على الأجواء الأمنية وصاحبها دعم قوى جديد وهو تخفيض اخر متوالى لسعر الفائدة بنسبة 1% .





ضبابية المشهد علي ساحة البورصة خلال سبتمبر أدت لقلق أصحاب رؤس المال





و ظهرت على الساحة توترات أمنية وإنقسامات سياسية فئوية بين بعض جموع الشعب , قابلها حساسية امنية شديدة فى التعامل من قبل الدولة للسيطرة على التوترات.





ولكن مع امتداد فترة التعامل والسيطرة على مدار اسبوعين خلق قلقاً لدى نفوس أصحاب رؤس الأموال سواء مؤسسات أ و أفراد بجنسياتهم , لضبابية المشهد على الساحة





وعليه كانت البورصة هى المؤشر السريع والحقيقى لحركة رؤس الاموال , وتوالت الموجات البيعية بصورة عنيفة جدا افقدت السوق فى أقل من اسبوعين ما يقارب 2000 نقطة اى ما يعادل 13 % معدل انخفاض.





رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة





وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 433.2 مليار جنيه إلى 415.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، بنسبة انخفاض 4.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.5 مليار جنيه إلى 200.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 643.7 مليار جنيه إلى 615.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.





حصاد البورصة : تداولات البورصة تتراجع لـ 54.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر





مؤشرات البورصة المصرية





وعلى صعيد حركة مؤشرات البورصة خلال سبتمبر الماضي ، فقد أغلق مؤشر" ايجى اكس 30" عند 14,257.75 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.89 %. وسجل مؤشر "إيجي إكس70" تراجعا بنحو 5.95% مغلقًا الفترة عند 520.39 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 6.37% مغلقًا الفترة عند 2,113 نقطة.





وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر «EGX30 capped» لتسجل هبوط بنحو 4.13% مغلقًا عند 17,318 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» انخفاضا بنحو 4.26% مغلقًا عند 1,393 نقطة.







