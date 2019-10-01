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بنزيما يستهدف تحطيم رقم دي ستيفانو التاريخي مع ريال مدريد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:06 م
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بنزيما يستهدف تحطيم رقم دي ستيفانو التاريخي مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائج ونجم خط هجوم فريق ريال مدريد الإسباني، يضع رقم أسطورة النادي الملكي ألفريدو دي ستيفانو نصب عينيه، من أجل تحطيمه والتفوق عليه.

ومن الجدير بالذكر ان هناك هدف واحد فقط يفصل النجم الفرنسي عن معادلة رقم الأسطورة دي ستيفانو الذي سجل 49 هدفا، مما يعني أن كريم سيصبح الهداف الثالث بتاريخ ريال مدريد في أمجد البطولات الأوروبية، ولا يسبقه سوى النجم الإسباني راؤول جوانزاليس والأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه يستحوذ الأسطورة الأرجنتيني دي ستيفانو على ثاني أفضل معدل تهديفي في المسابقة 0.84 ولا يتفوق عليه سوى أسطورة مدريد الآخر بوشكاش 0.85 (سجل المجري 35 هدفا في 41 مباراة)، ومن ثم يأمل بنزيما أن يصبح ثالث هدافي النادي خلف كرستيانو 105 وراؤول 71.

ومنذ الموسم الماضي سجل كريم بنزيما 30 هدفا وأضاف 5 أهداف هذا الموسم وهو ما يثبت أنه منذ رحيل كرستيانو رونالدو لم يملأ أحدٌ فراغه باستثناء بنزيما، وقد تحدث عنه مدربه الفرنسي زين زيدان زيدان بإيجابية كبيرة، وذكر بأن الهداف الفرنسي تحسن أكثر وتحمل المسئولية بشكل أكبر.
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