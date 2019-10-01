ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرطة العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:05 م
Advertisements
الشرطة العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في بغداد على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.

بدأت مسيرة اليوم الثلاثاء بسلام مع تجمع أكثر من 1000 شخص في ساحة التحرير، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. عانى بعض المتظاهرين من مشاكل في التنفس.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف. هتف الكثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم إزالته مؤخرًا من منصبه.

يطالب المتظاهرين بحقوق العراقيين التي تهدف لاستعادة وطن من الخونة والمتآمرين ومن يتعاون معهم. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب كانت قد احتلت الساحة منذ أمس وهددت المتظاهرين ومنعتهم من التوافد عبر المنافذ إلى بغداد.

وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط.

وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عامًا، في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ "الوعود والأكاذيب الفارغة".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: المتظاهرين في بغداد الغاز المسيل للدموع الشرطة العراقية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status