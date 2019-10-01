الشرطة العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد

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أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في بغداد على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.



بدأت مسيرة اليوم الثلاثاء بسلام مع تجمع أكثر من 1000 شخص في ساحة التحرير، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. عانى بعض المتظاهرين من مشاكل في التنفس.



وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف. هتف الكثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم إزالته مؤخرًا من منصبه.



يطالب المتظاهرين بحقوق العراقيين التي تهدف لاستعادة وطن من الخونة والمتآمرين ومن يتعاون معهم. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب كانت قد احتلت الساحة منذ أمس وهددت المتظاهرين ومنعتهم من التوافد عبر المنافذ إلى بغداد.



وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط.



وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عامًا، في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ "الوعود والأكاذيب الفارغة".



