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ريال مدريد يضع حيلة ذكية لإيقاف عمليات السطو المسلح على منازل اللاعبين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:03 م
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ريال مدريد يضع حيلة ذكية لإيقاف عمليات السطو المسلح على منازل اللاعبين
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، طلب من لاعبي الفريق ضرورة ألا يقوموا بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي كثيرًا، لتجنب السرقة.

ومن الجدير بالذكر ان النجم البرازيلي كاسيميرو آخر ضحية لموجة السرقة التي أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة، وكان ضحيتها العديد من اللاعبين وكذلك المدربين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه عندما كان كاسيميرو يقاتل في ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضد أتلتيكو مدريد، تمت سرقة منزله، وكانت عائلته داخل المنزل، ولكن لحسن الحظ لم يشعروا بوجود أي شخص خارج المنزل، ولم يكتشفوا ذلك إلا بعد مدة من مغادرة السارق.

وعلى ذلك فإن النادي الملكي قام بمساعدة لاعبيه، وبالأخص كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو وكذلك المدرب زين الدين زيدان، وهم الذين تعرضت منازلهم للسرقة، حيث يشير النادي الأبيض الملكي في أول توصياته إلى عدم الإفصاح عن أي مكان قريب من منازل اللاعبين، لتجنب مرور الناس أمام منزلهم بكثرة وكذلك للحد من وجود السارقين.

كما ان النادي الإسباني العملاق، قام بتدبير أمن مشدد لمنازل اللاعبين، حيث ستقلل من نسبة السرقة، وهناك بالفعل 15 لاعبًا غير كاسيميرو عانوا من الاعتداء على ممتلكاتهم في جميع أنحاء أسبانيا.
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