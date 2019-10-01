يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر ON SPORT youtube كورة لايف PLUS رابط ماتش الهلال Goal

الهلال||الزعيم السعودي في مهمة صعبة اليوم أمام زعيم الأندية القطرية نادي ||السد|| في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا تعرف على أدق تفاصيل اللقاء المرتقب





متابعينا الأعزاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والدول العربية جميعها من المحيط إلي الخليج، أنتم على موعد الليلة مع الإثارة والمتعة مع ديربي الخليج العربي، بين الزعيمين “الهلال السعودي والسد القطري”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، المقرر أقامته اليوم على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.





تترقب الجماهير العربية خاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، اللقاء الهام بين الهلال والسد والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، على الأراضي القطرية، ويأمل الزعيم السعودي بالخروج بأفضل نتيجة تساعده في لقاء العودة، المقرر لعبه في استاد محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض في 22 من أكتوبر.



