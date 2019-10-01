مباحث المنيا تكشف تفاصيل قتل فتاة على يد شاب داخل محل بعدلي يكن



وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي قسم شرطة المنيا من الأهالي بمقتل فتاة بشارع عدلي يكن بالقرب من مجمع محاكم المنيا.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسه المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تبين مقتل فتاة تدعي "كرستيين. و" ٢٤ عامًا ومصابة بعدد من الطعنات إثر التعدي عليها بسلاح أبيض، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يربط بينها وبينه علاقة عاطفية يدعي "ماركو. ف" ٢٧ عامًا صاحب محل شهير لبيع الأدوات المنزلية، قام بالتعدي عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهم وذلك بسبب انفصاله عنها ودخوله في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى.





وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.



وعل جانب آخر، أصيب شخصان إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق المار أمام كورنيش المنيا.



زتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من قبل عمليات النجدة، يؤكد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام كورنيش النيل الكائن بمدينة المنيا أمام مطعم كنتاكي.



أسفر الحادث إصابة كلا من:_ محمد أحمد على 19 عاما، مقيم بقرية ماقوسة، بدون عمل، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة وكسر بالذراع الأيمن، ومحمد خلف عبده، 15 عاما، مقيم بمنطقة ابوهلال، بدون عمل، مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وكسر مضعف بالقدم الايسر.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقامت إدارة المرور بإزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير داخل المدينة.



كما لقي مصرع شخص وأصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار علي مركز ملوي، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ملوي من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام يفيد بوصول 5 مصابين ومتوفي، إثر وقوع حادث أنقلاب ميكروباص، بطريق الجيش المار علي مركز ملوي.



وبإنتقال قوات الأمن، تبين أصابة كلا من: نفسية محمد حسين، 45 عاما، بدون عمل، مقيمه بمحافظه سوهاج، مصابة بكسر بالذراع الايمن وكدمات بالجسم، وحسام محمد عبد الخطاب، 19 سنه، مقيم بمحافظه سوهاج اشباة كسر بالذراع الأيمن، زياد محمد أسعد، 15 سنه، طالب مقيم بمحافظه سوهاج، مصاب بكسر بالعمود الفقري، عزت رفعت حافظ 27 سنه، مقيم بمحافظه سوهاج أشتباة كسر في الساق الايسر وما بعد الارتجاج، ومحمد اسعد حمدي 35 سنه، سائق، مقيم بمحافظه سوهاج، مصاب بجروح بالوجه 3 سم واشتباة بكسر بالساق اليسرى، ووفاه مجهول يدعي شريف، 50 سنة.



أكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، تم تحول حالة الي مستشفي المنيا العام لخطورة حالتة، وقام أطباء قسمي العظام والجراحة العامة تقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ علي جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفي لحين التصرف بها.

كشفت قوات الأمن في محافظة المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، ملابسات مقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، بمحل تجاري شهير متخصص في بيع الأدوات المنزلية، بعدلي يكن، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يربط بينهما علاقة عاطفية.