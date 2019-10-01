احصائية: عدد اليهود فى العالم يصل الى 14.8 مليون شخص



وكشف الباحث الإسرائيلى، أنه من اجمالى عدد السكان اليهود فى العالم حاليًا،هناك حوالى 8.1 مليون يهودى يعيشون خارج اسرائيل،من بينهم 5.7 مليون يعيشون فى الولايات المتحدة،بينما بلغ عدد اليهود الذين يعيشون فى اسرائيل،حوالى 6.7 مليون شخص،بالإضافة الى 400 الف شخص لهم الحق فى العيش داخل اسرائيل "الذين لم يتم تسجيلهم كيهود "،بموجب قانون العودة،وهذه البيانات تشمل،كل اولئك الذين يعتبرون انفسهم من اليهود،ولا يدينون بديانة أخرى.



وأشار القرير، أن اجمالى عدد المستحقين، الذى ينطبق عليهم قانون العودة فى العالم، يصل 23 الى مليون شخص.



وفى السياق ذاته صرح "اسحاق هرتزوج " رئيس الوكالة اليهودية "، أنه خلال العام الماضى، هاجر لإسرائيل بفضل جهود الوكالة اليهودية، عشرات الالاف من المهاجرين، كما قام عشرات الالاف ايضًا من الشباب اليهودى،بزيارة اسرائيل خلال العام الماضى من جميع انحاء العالم،فى اطار البرنامج التعليمى الذى تنظمة الوكالة،ويحمل اسم "الرحلة".



وتابع أن الوكالة ستواصل أن تكون هى الجسر،بين اسرائيل،وبين جميع الطوائف والجاليات اليهودية فى جميع انحاء العالم، وستقف الوكالة امام التحديات الأساسية التى تواجهه الشعب اليهودى، سواء داخل اسرائيل،او فى داخل الدول الاخرى، وعلى رأسها مواجه ظاهرة "معاداة السامية "،التى وصلت الى ذروتها خلال العالم الماضى،الى جانب استمرار الجهود للربط بين الشباب اليهودى،المنتشر فى انحاء العالم، وبين اسرائيل.



يذكر ان العام الماضى 2018، شهد طفرة فى عدد المهاجرين اليهود لإسرائيل، بلغت 5%،حيث هاجر لإسرائيل حوالى 30 ألف شخص،معظمهم من روسيا وفرنسا.



وشكلت الهجرات الروسية لإسرائيل مطلع تسعينات القرن الماضى، طفرة كبيرة فى مجال العلوم والتكنولوجيا داخل اسرائيل، حيث هاجر إليها حوالى مليون شخص،بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.



وكشف الباحث ويدعى "سرجيو بيرجولا "، أن عدد اليهود فى العالم، ارتفع خلال سنة واحدة بحوالى 100 الف شخص، وأشار انه قبل عام،احتفل 14.7 يهودى بالسنة العبرية الجديدة.