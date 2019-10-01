يلا شوت match Hilal مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر beIN live كورة لايف PLUS رابط ماتش الهلال جودة متعددة now

بث مباشر لمباراة الهلال ضد السد كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي ونظيره السد القطري، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يلا شوت Yalla Shootلمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد السد القطري، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد السد القطري، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة الهلال ضد السد في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل السد في مواصلة تفوقه على الأندية السعودية بعد الإطاحة بنظيره النصر بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، من الدور ربع النهائي، ليصطدم بمواطنه الهلال السعودي في الدور نصف النهائي.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة الهلال ضد السد، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2015، بتغلب الزعيم بنتيجة 2-1، بأهداف الثنائي يوسف السالم، وخاالد الكعبي للهلال، بينما سجل حسن الهيدوس هدف الفريق القطري الوحيد Alhilal ONLINE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لنادي الهلال لوضع قدمًا في الدور النهائي من البطولة الآسيوية بالفوز خارج قواعده، قبل أن يواجهه في الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة لمباراة الهلال والسد، حيث تأهل الهلال للدور نصف النهائي بعد فوزه على مواطنه الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الفريق، بينما تأهل السد للدور ذاته بعد فوزه على النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.







