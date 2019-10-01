الإفتاء توضح حكم الطلاق أثناء حمل الزوجة



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وامين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن الطلاق أثناء الحمل جائز ولكن عليك التأني في الأمر قليلًا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".



وجاء سؤال آخر عن الجمع في النية بين صيام النفل وصيام الفرض والنذر.





وأكد "العجمي"، أنه يجوز الجمع في نية صيام الفرض مثل النذر والنافلة.





وعما إذا كانت المرأة الممتنعه عن زوجها لأنه يخونها ويزني تكون آثمة؟، أوضح مدير إدارة التحكيم وفض

المنازعات وامين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في الزنا أنه حرام وخيانه لنفسه ودينه، وعليها أن تواجهه صراحة بهذا الأمر فإن استقام وتاب وأناب إلى الله فلا تمتنع عنه، وإذا أصر على ذلك وتضررت منه يجوز لها طلب الطلاق، وإن صبرت واحتسبت وواصلت نصحها له هو أفضل، وعليها أن لا تمتنع عنه حتى لا تزيده فجورًا.



وردًا على هل الاعتمار عن رجل كبير لا يستطيع الذهاب إلى مكة مقبول؟، أكد "العجمي"، أن الاعتمار يكون عن المعضوض الذي لا يستطيع الذهاب جائز وصحيح شرعًا، والقبول بيد الله سبحانه وتعالى.



وحول حكم صلاة الفجر قضاء مع الظهر، نوه مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأصل أن يصلى الفجر قبل طلوع الشمس، وحال وجود عذر شرعي أو عدم الاستيقاظ من النوم يجوز قضاءه في أي وقت.



وشدد على أنه لا يوجد كفارة عن إفطار المرأة الحامل، وحال خافت الحامل على نفسها وجنينها وأفطرت فعليها قضاء ما تفطره فيما بعد.



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، جاء فيه ما حكم الطلاق والزوجة حامل.