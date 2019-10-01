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"موانئ دبي العالمية" تعلن شراء سندات بقيمة 26,150 مليون دولار

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:43 م
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موانئ دبي العالمية تعلن شراء سندات بقيمة 26,150 مليون دولار
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أعادت شركة موانئ دبي العالمية شراء سندات متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 26,150 مليون دولار. وكانت الشركة قد وجهت الدعوة في 19 سبتمبر الجاري إلى حائزي سنداتها العالمية متوسطة الأجل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار ويحل تاريخ استحقاق سدادها في 2020، بالتقدم لبيعها ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
وحددت الشركة يوم الجمعة الماضي 27 سبتمبر موعداً نهائياً لقبول عروض بيع السندات المذكورة. وتوقعت الشركة أن يكون غداً (الأول من أكتوبر)، تاريخ تسوية السندات التي تقدم حاملوها بعروض لبيعها. وأفادت بأنها ستقوم في نفس تاريخ التسوية أو في تاريخ قريب منه بإلغاء السندات التي أعادت شراءها، فيما ستظل السندات المتبقية، والتي تبلغ قيمتها 473,8 مليون دولار، سارية المفعول.
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