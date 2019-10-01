شوت live hilal مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر yalla II7sry كورة لايف رابط ماتش السد والهلال plus now

أنهى الهلال السعودي ALHILAL استعداداته لخوض مباراة السد القطري اليوم من أجل التأهل للدور النهائي بعد أن تعثر في المباراة السابقة في الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والفيحاء، وعلى الجانب الآخر فقد أكد المدير الفني للسد القطري تشافي هيرنانديز -نجم برشلونة السابق- جاهزية لاعبيه للقاء الهلال، كما أكد على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تخطى عقبة الهلال الصعبة في نصف نهائي البطولة القارية العريقة.





تشكيلة مباراة الهلال والسد القطري اليوم

استقر الهلال السعودي على تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة الليلة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا 2019 وجاءت كالتالي:





في حراسة المرمى: الحارس عبد الله المعيوف.





الدفاع: الشهراني – المحترف جانج هيون سو – البليهي – البريك.





وسط الملعب: محمد كنو – سلمان الفرج – المحترف كاريلو – نواف العابد.





الهجوم: النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي – جوميز.







