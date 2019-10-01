موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة لكل مباراة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:43 م
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دورى ابطال اوروبا يتصدر محركات البحث عبر الإنترنت حول العالم، حيث يتابع عشاق كرة القدم مباريات دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها، كما نستعرض معكم أبرز نتائج الجولة الأولى.
نواصل اليوم مباريات الجولة الثانية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، في 8 مباريات نارية.
أبرز نتائج الجولة الأولى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا
ومن أبرز نتائج الجولة الأولى بين الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان وأيضًا وليفربول أمام نابولي، بالإضافة إلى تعادل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند، وتعادل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد.
موعد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 6:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".
- تنقل على قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD1".
- المعلق المصري علي محمد علي
موعد مباراة أتلانتا وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 6:55 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "جوسيبي مياتزا".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD4".
- المعلق الأردني خالد الغول.
موعد مباراة جلطة سراي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "تورك تيليكوم".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD1".
- المعلق التونسي عصام الشوالي.
موعد مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD2".
- المعلق السوداني سوار الذهب.
موعد مباراة لوكوموتيف موسكو وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "RZD".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD3".
- المعلق الليبي محمد بركات.
موعد مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عبر قناة "bein Sports HD4".
- المعلق القطري حسن العيدروس.
موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "توتنهام".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، عبر قناة "bein Sports HD5".
- مباراة المعلق القطري يوسف سيف.
موع مباراة ريد ستار وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا
- تقام في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "رايكو ماتيتش".
- تنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، عبر قناة "bein Sports HD6".
- المعلق التونسي نوفل باشي.
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