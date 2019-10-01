رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية التمريض

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افتتح الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية التمريض، الذي عقد تحت عنوان "التنمية المستدامة في التمريض.. التعليم والبحث العلمي".



وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية، والدكتورة منال فريد وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة آمال شحاته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وبحضور عمداء كليات الطب ومعهد الكبد والصيدلة وأعضاء هيئة والتدريس بالكلية والجامعات المصرية والعربية.



حيث رحب رئيس الجامعة بضيوف المؤتمر من الدول العربية والجامعات المصرية في رحاب كلية التمريض جامعة المنوفية، مشيدًا بموضوع المؤتمر هذا العام والذي يتمحور حول التنمية المستدامة في التمريض، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تطوير قطاع التمريض لما له من أهمية كبيرة فى خدمة المجتمع، وأهمية أن يخرج المؤتمر من خلال محاوره وجلساته وورش عمله إلى توصيات هامة توضع أمام أصحاب القرار لاتخاذ خطوات جادة في تطوير قطاع التمريض.



وأكد "مبارك" على تميز كلية التمريض بالجامعة وما تضمه من تخصصات تؤهلها للحصول على الاعتماد، وتشهد تطورًا مستمرًا لتخريج خريج متميز علميًا ومهنيًا، والسعي المستمر لمواجهة العبء الكبير الملقى على عاتقهم لسد الفجوة في عدد التمريض اللازم للمستشفيات.



أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن كلية التمريض تسعى دائمًا إلى التحديث والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر هذا العام يناقش موضوعات ذات أهمية كبيرة في تطوير التعليم التمريضي وجودة الرعاية الصحية.



ووجه "القاصد" التحية لحضور المؤتمر والقائمين على المؤتمر، مشيدًا بجهود الكلية وكليات الجامعة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.



وأوضحت الدكتورة إيناس قاسم أن الكلية تماشيًا مع سياسة الدولة والخطة الاستراتيجية لها، تطبق منهجية التنمية المستدامة كحق للمواطن في التعليم والرعاية الصحية الجيدة، كما تسعي الكلية للاستفادة من الخبراء الأجانب من خلال المؤتمرات الدولية لرفع كفاءة الخريجين، وأضافت أن الكلية تشارك في مشروح الاتحاد الاوربي تمهيدًا للبدء في استحداث 2 ماجستير و2 ماجيستير مهني.



وأشارت الدكتورة آمال فريد إلى أن المؤتمر يناقش على مدار يومين من خلال 5 جلسات 20 محاضرة تناول الجديد في التطبيقات المعتمدة على الأدلة في التمريض والتنمية المستدامة للتعليم، كوسيلة لاكتشاف وتوعية قادة التمريض، كما يناقش المؤتمر الجديد في علاج الالتهاب الكبدى الوبائي والكب النووي والأورام وعلاج السمنة، إلى جانب عرض لكيفية التعامل ورعاية مرضى الحالات النفسية، بالإضافة إلى ورشتين عمل.