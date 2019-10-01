عاجل.. قطار يصدم سيارة في دمياط

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اصطدم قطار بسيارة مسرعة بمحطة كفر البطيخ بدمياط، اليوم الثلاثاء، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في السيارة عقب الاصطدام بالقطار، وتصاعد الأدخنة والسنة اللهب منها بصورة أثارت الذعر لدى الأهالي.



اصطدم القطار بالسيارة بسبب السرعة الزائدة، وتسبب في إشعال النيران بها، وتجمهر الأهالي للسيطرة على الحريق وإخماد النيران في السيارة.



وتم إخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق واخماده وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال الشهود حول الواقعة وتسيير الحركة المرورية بعد أن تعطل لفترة بسبب اشتعال النيران، في السيارة.