إسرائيل: نتنياهو يحاول تجنب لائحة اتهام بالفساد

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سيحاول رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" تجنب لائحة اتهام بالفساد في سلسلة من جلسات الاستماع التمهيدية التي تبدأ اليوم الأربعاء، والتي سيحاول فيها إقناع المدعي العام الإسرائيلي بعدم توجيه اتهامات.



وأن البقاء السياسي لزعيم إسرائيل الأطول خدمة، الذي ينكر ارتكاب أي مخالفات إجرامية، ويحجبه أيضًا فشله في الفوز بانتصار واضح في الانتخابات البرلمانية هذا العام، في أبريل، والشهر الماضي.



ونتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، يرأس حكومة انتقالية بعد انتخابات 17 سبتمبر غير الحاسمة. وتم استغلاله الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة ويحاول بناء تحالف وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي "بيني جانتز"، ولكن جانتز يقول إنه لن يرشح نفسه في حكومة برئاسة رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام.



وتقدم وكالة رويترز دليلًا للقضايا الجنائية المحيطة بنتنياهو.



وأعلن المدعي العام "أفيشاي ماندلبليت" في فبراير أنه يعتزم رفع دعاوى جنائية ضد نتنياهو، في انتظار نتائج جلسات الاستماع. وقد يواجه نتنياهو الاحتيال وانتهاك تهم الثقة في جميع الحالات الثلاث، واتهامات الرشوة في القضية 4000.



ويقول نتنياهو إنه ضحية "مطاردة الساحرات" المدبرة سياسيًا من قبل وسائل الإعلام واليمين لطرده من منصبه.



وتزعم "كايس 1000" أن نتنياهو وزوجته تلقوا هدايا خطأ من أرنون ميلشان، وهو منتج هوليوود بارز ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، بما في ذلك الشمبانيا والسيجار.



في CASE 2000، يُشتبه في أن نتنياهو يتفاوض على صفقة مع صاحب الصحيفة اليومية الأكثر مبيعًا في إسرائيل "يديعوت أحرونوت" من أجل تغطية أفضل في مقابل تشريع من شأنه أن يبطئ نمو صحيفة يومية منافسة.



وهو يمنح الفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة للجدل ضد التهم المحتملة وإقناع النائب العام إما بإلغائها أو الحد منها. ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيحضر جلسات الاستماع المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس.



وبعد سماع الحجج، من المتوقع أن يقرر المدعي العام بحلول نهاية ديسمبر ما إذا كان سيتهم نتنياهو.



ماذا يحدث إذا اتهم نتنياهو؟



إذا تم اتهام نتنياهو، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل بدء محاكمته، ويمكن لنتنياهو أن يسعى للحصول على صفقة بدلًا من المثول للمحاكمة.



وإذا كان لا يزال في منصبه كرئيس للوزراء، فلن يكون نتنياهو تحت أي التزام قانوني صارم بالاستقالة. وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على رئيس الوزراء التنحي إذا أُدين في النهاية، ولكن يمكنه البقاء في منصبه طوال الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف.



قال أنصار نتنياهو في المجلس التشريعي إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من المقاضاة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من المشرعين الذين يدعمون مثل هذه الخطوة.



وإذا أدين في محاكمة، ماذا يواجه نتنياهو؟



تحمل تهم الرشوة عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، والغرامة، والاحتيال وانتهاك الثقة يحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

