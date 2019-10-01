تعرف على عناصر المفاضلة بين اختيار المتقدمين للوظائف على موقع جدارة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:29 م
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تقدم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، كافة الخدمات بمختلف انواعها للمواطنين الأشقاء بالسعودية، مثل نظام جدارة السعودي للتوظيف الإلكتروني، حيث تم إنشاء نظام جدارة عام 2011، ليكون أول موقع سعودي للتوظيف الإلكتروني تابع لوزارة الخدمة المدنية.
كما وصل عدد المسجلين في نظام جدارة إلى 1,143,510 مستخدم في عام 2017، وأوضح موقع جدارة عناصر المفاضلة بين اختيار المتقمدين على الوظائف الشاغرة في الحكومة، وفيما يلي نقدم لكم عناصر المفاضلة بين اختيار المتقدمين للوظائف عبر نظام جدارة الإلكتروني.
نظام جدارة يوضح عناصر المفاضلة:
أولًا.. عناصر المفاضلة حساب نقاط المتقدمين من الرجال والنساء:
تضع وزارة الخدمة المدنية انطلاقًا من اختصاصها المعايير التي تساعد على شغل الوظائف بنوع من التوازن و العدالة بين راغبي العمل، وتقوم الوزارة بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم والظروف والمتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض.
من منطلق الشفافية وإتاحة الفرص لراغبي العمل للاطلاع عليها تورد الوزارة هنا عناصر القائمة والتي سيقوم الحاسب الآلي باحتساب الدرجة النهائية لكل طلب مكتمل لتقديم في ضوئها بناء على البيانات التي تم تسجيلها من قبل كل متقدم، وهذا لا يلغي حق الوزارة في التعديل عليها أو تغييرها ولكنها تلتزم بتطبيق المعايير المقررة لكل مفاضلة على الجميع بشكل عادل و شفاف عبر موقع جدارة.
مجموع درجات المفاضلة بحدها الأعلى (100) درجة موزعة على النحو التالي:
ثانيًا.. المعدل التراكمي:
40 درجة الحد الأعلى للمعدل في المؤهل العلمي، حيث يتم احتسابه كما يلي:
- تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية بالاعتماد على الجدول المرفق أدناه "ملحق جدول المعدلات للمؤسسات التعليمية" ويتم كالتالي:
* تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي الحاصل عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.
* القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز، 80 جيد جدًا، 70 جيد، 60 مقبول).
* المعادلة الرياضية لتحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي:
| المعدل التراكمي - الحد الأدنى للتقدير العام
مدى التقدير العام
|x
|10
|+
|قيمة الحد الأدنى للتقدير المعتمد بالمملكة = المعدل التراكمي %
* مثال: خريج حاصل على معدل تراكمي (4.75) من (5):
|4.7-4.5
0.5
|x
|10
|+
|90 = 95 %
- بعد ذلك يتم تحويل نسبة المعدل من (100) الى درجات (40 درجة كحد اعلى) كالتالي:
* عن طريق ضرب قيمة المعدل بـ (0.4).
* مثال: نسبة المعدل للمتقدم بعد احتساب معدله التراكمي كما سبق (95%)، درجة المعدل هي (95 * 0.4) = 38 درجة.
ثالثًا.. الاختبار:
يكون الحد الأعلى في الاختبار 40 درجة، ويتم احتسابها بأخذ نتيجة الاختبار من (100) ومن ثم تحويلها الى درجات بحد أعلى (40 درجة) ويتم ذلك من خلال ضرب نتيجة الاختبار ب (0.4).
مثال: نتيجة الاختبار للمتقدم هي (80) درجة الاختبار هي (80 * 0.4 = 32 درجة).
أقدمية التخرج :
تكون الحد الأعلى لأقدمية التخرج 20 درجة، تحتسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة بها (درجتين عن كل سنة)، ويتم احتساب أقدمية التخرج كما يلي:
- يتم تحديد الفترة الزمنية لعنصر أقدمية التخرج عبر طرح تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم من تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة (الفترة الزمنية لأقدمية التخرج = "تاريخ نهاية التقديم للمفاضلة" – "تاريخ الحصول على الدرجة العلمية") بحد أقصى 10 سنوات.
- حساب عدد الايام بين تاريخ التخرج وتاريخ المفاضلة عن طريق تحويل ناتج عملية الطرح المشار لها في الفقرة السابقة من أشهر وسنوات أن وجد إلى أيام باعتبار أن الشهر (30 يومًا) والسنة (360 يومًا).
- احتساب نسبة الأقدمية من (100) كما يلي:
|مجموع ايام الانتظار للمتقدم / المتقدمة
مجموع الايام في السنة (360) لمدة (10) سنوات (الحد الاقصى للانتظار)
|x
|100
|= نسبة الاقدمية %
- اذا زاد عدد ايام الانتظار للمتقدم عن (3600) يوم يتم احتسابه على انه (3600) يوم فقط.
- احتساب درجة الاقدمية بحد اعلى (20) درجة من خلال ضرب "نسبة الاقدمية" التي تم احتسابها في الخطوة السابقة ب (0.2).
مثال: تاريخ التخرج لخريج هو (9/8/1431)، وتاريخ نهاية التقديم للمفاضلة هو (22/5/1435).
الفترة الزمنية لأقدمية التخرج بالأيام = 1363 يوم.
نسبة الأقدمية هي:
|1363
360*10
|*
|100
|= = 37.86 %
درجة الأقدمية هي:
(37.86 * 0.2 = 7.57 درجة).
رابعًا.. بعد ذلك يتم احتساب درجة المفاضلة لكل متقدم من (100) كما يلي:
يتم جمع كل القيم التي تم استخراجها في جميع الخطوات السابقة و التي تمثل مجموع الدرجات للمتقدم بناءًا على المعادلة الدرجة النهائية = (المعدل التراكمي * 0.4) + (نتيجة الاختبار * 0.4) + (نسبة أقدمية التخرج * 0.2) .
مثال: الدرجة النهائية لجميع الأمثلة السابقة هي ((95 *0.4) + (80 * 0.4) + (37.86 * 0.2) = 77.4 درجة) .
خامسًا.. ملحق جدول المعدلات للمؤسسات التعليمية
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