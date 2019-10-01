تعرف على عناصر المفاضلة بين اختيار المتقدمين للوظائف على موقع جدارة

نظام جدارة يوضح عناصر المفاضلة:

أولًا.. عناصر المفاضلة حساب نقاط المتقدمين من الرجال والنساء:





تضع وزارة الخدمة المدنية انطلاقًا من اختصاصها المعايير التي تساعد على شغل الوظائف بنوع من التوازن و العدالة بين راغبي العمل، وتقوم الوزارة بمراجعة هذه المعايير وتعديلها بشكل مستمر بما يتلاءم والظروف والمتغيرات وما تظهره الدراسات التي تقوم بها لهذا الغرض.





من منطلق الشفافية وإتاحة الفرص لراغبي العمل للاطلاع عليها تورد الوزارة هنا عناصر القائمة والتي سيقوم الحاسب الآلي باحتساب الدرجة النهائية لكل طلب مكتمل لتقديم في ضوئها بناء على البيانات التي تم تسجيلها من قبل كل متقدم، وهذا لا يلغي حق الوزارة في التعديل عليها أو تغييرها ولكنها تلتزم بتطبيق المعايير المقررة لكل مفاضلة على الجميع بشكل عادل و شفاف عبر موقع جدارة





مجموع درجات المفاضلة بحدها الأعلى (100) درجة موزعة على النحو التالي:





ثانيًا.. المعدل التراكمي:





40 درجة الحد الأعلى للمعدل في المؤهل العلمي، حيث يتم احتسابه كما يلي:





- تحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية بالاعتماد على الجدول المرفق أدناه "ملحق جدول المعدلات للمؤسسات التعليمية" ويتم كالتالي:





* تحديد مدى التقدير العام للمعدل التراكمي الحاصل عليه يتم ذلك من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الحاصل عليه من قيمة الحد الأدنى للتقدير العام الأعلى منه مباشرة في السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات تعتمد غالبية المؤسسات التعليمية بالعالم إيضاح تلك القيم خلف صفحات السجل الأكاديمي أو كشف الدرجات.





* القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسب المئوية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي (90 ممتاز، 80 جيد جدًا، 70 جيد، 60 مقبول).





* المعادلة الرياضية لتحديد القيمة المئوية المقابلة للمعدل التراكمي: