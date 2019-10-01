إخلاء عاجل للموظفين من برلمان هونج كونج وسط مظاهرات حاشدة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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مـحــمد حســــــــــين
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أعلن برلمان هونج كونج، المجلس التشريعي، عن إجلاء عاجل لموظفيه وسط مظاهرات حاشدة مستمرة، والتي أسفرت بالفعل عن اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
وقالت أمانة المجلس التشريعي، في بيان، اليوم الثلاثاء: "أصدرت أمانة المجلس التشريعي (LegCo) تنبيهًا أحمر الساعة 3.55 مساءً (07:55 بتوقيت جرينتش) اليوم (1 أكتوبر). يجب على جميع الأشخاص إخلاء مجمع مجلس هونج كونج التشريعي فورًا في ظروف آمنة".
تم إلقاء القبض على عدد قليل من المتظاهرين من قبل ضباط الشرطة في هونج كونج لتورطهم المحتمل في أعمال العنف خلال الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
واعتُقل المتظاهرون، على ما يبدو في أوائل العشرينات من العمر، في المبنى المعروف باسم يورك بليس في هونج كونج.
عندما سأل المراسل ضابطة في مكان الاحتجاز عن سبب احتجاز الأشخاص، رفضت إعطاء أي أسباب وأحالت أي أسئلة ذات صلة إلى المشرفين عليها.
في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أغلقت شركة السكك الحديدية MTR في هونج كونج 19 محطة لقطار الأنفاق بسبب الاضطرابات العامة، حسبما ذكرت إدارة مترو الأنفاق.
وكانت هونج كونج غارقة في الاحتجاجات في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن قالت الحكومة، إنها ستعتمد مشروع قانون يسمح بتسليم الهاربين إلى الصين القارية.
خلال الأشهر الماضية، واجهت هونج كونج موجة من التجمعات ضد التعديلات التي تم سحبها الآن من قانون تسليم المجرمين، والتي اقترحت تسليم الهاربين إلى الصين القارية.
واستمرت المسيرات حتى بعد إلغاء مشروع القانون، حيث طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق في أعمال عنف الشرطة المزعومة، ونفى إنفاذ القانون، ونهاية الإجراءات القانونية ضد المشاركين في المسيرات.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فيما انتشر آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في أنحاء هونج كونج اليوم الثلاثاء مما يمثل تحديًا مباشرًا للرئيس الصيني شي جين بينج وهو يحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية.
وظلت الأراضي الصينية على حافة الهاوية منذ أسابيع، حيث تسعى السلطات جاهدة لتجنب إفساد المحتجين عرض عيد ميلاد بكين في وقت كانت الحكومة المركزية تصارع فيه بالفعل حربًا تجارية بين الولايات المتحدة والصين اقتصادًا بطيئًا.
انحدرت الاحتجاجات السلمية إلى الفوضى حيث أطلقت الشرطة وابلًا من الغاز المسيل للدموع خارج معبد طاوي شهير في حي وونغ تاي سين السكني ومنطقة نيو تيريتشرز.
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