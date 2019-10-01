الناتج المحلي الإجمالي لقطر يتراجع 1.4% في الربع الثاني من 2019





أفادت إحصاءات حكومية بأن اقتصاد قطر انكمش بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، متضررا من تراجع في قطاعي التصنيع والتشييد.





وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أيضا بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة.





وهبط قطاع التصنيع 7.4 بالمئة بينما نزل التشييد 3.5 بالمئة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.



