مروان حامد يكشف حقيقة وجود جزء ثالث من "الفيل الأزرق" (فيديو)

كشف المخرج مروان حامد عن حقيقة وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عُرض ضمن سباق عيد الأضحى، حيث أستطاع أن يكون الرابح الأكبر في شباك التذاكر.

وقال مروان من خلال برنامج The insider المُذاع عبر فضائية دبي: " قرار الجزء الثالث ليس واضحًا حتى الآن، ولكن يوجد نية وذلك لأن الطريق مُمهد لعمل جزء ثالث ولكن السؤال الأهم إذا قمنا بعمل جزء ثالث فما الأحداث الجديدة التي ستطرأ".





جدير بالذكر أن آخر أعمال مروان حامد هو فيلم "الفيل الأزرق 2" ، والذي عُرض ضمن سباق عيد الأضحى، والذي تبدأ أحداثه بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبني، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة 8 غرب حريم، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.





يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق2" من بطولة: كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.





حيث أستطاع أن يكون الفيلم الرابح الأكبر في شباك التذاكر، وحصد إيرادات عالية بلغت إلى 100 مليون ونصف، وهذا الرقم تاريخي ولم يحدث في السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد بالفيلم.





يُشار إلى أن المخرج مروان حامد ينشغل الآن بالتحضيرات لفيلم "كيرة والجن" المُقتبس من رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، والذي يجمع بين الثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز لأول مرة، حيث يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد على أرضيته مصائر عدد كبير من الشخصيات.



