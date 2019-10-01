أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات والمعدن الأصفر يواصل الانخفاض عالميا

اسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-10-2019 فى مصر بقيمة 8 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 580 جنيها للجرام، فيما سجل سعر عيار 21 ما قيمته 669 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 ما قيمته 773 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5352 جنيها.

ويأتى تراجع أسعار الذهب المحلية بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمى قرب أدنى مستوى فى شهرين اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بينما ارتفعت أسواق الأسهم بفضل آمال بإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما وجه ضربة أخرى لإغراء المعدن الأصفر.





اسعار الذهب العالمية

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1462.86 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس عند 1460.25 دولار فى وقت سابق من الجلسة. وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1468.90 دولار للأوقية.





وقال مايكل مكارثى رئيس استراتيجيات السوق لدى سي.إم.سى ماركتس إن احتمال صعود الدولار أكثر وبعض التفاؤل المحيط باتفاق تجارة محتمل بين واشنطن وبكين يضغطان على الذهب.





وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأعلى مستوى فى أكثر من عامين، فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون بيانات التصنيع الأمريكية لشهر سبتمبر لتحديد إلى أى مدى قد يذهب صانعو السياسات لتعزيز النمو.





وارتفعت الأسهم الآسيوية فى الوقت الذى تمسك فيه بعض المستثمرين بالأمل فى أن الربع الرابع سيشهد إحراز تقدم فى تسوية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذى تشهد إمداداته عجزا 0.1% إلى 1676.58 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 1700.71 دولار يوم الاثنين.





وزاد البلاتين 0.3% إلى 884.18 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.2% إلى 16.95 دولار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها منذ 20 أغسطس عند 16.85 دولار فى وقت سابق من الجلسة.



