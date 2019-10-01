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في اليوم العالمي لكبار السن.. "انتصار السيسي": ندين بفضل عظيم لما قدموه لصالح المجتمع

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:11 م
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في اليوم العالمي لكبار السن.. انتصار السيسي: ندين بفضل عظيم لما قدموه لصالح المجتمع
قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم العالمي لكبار السن، أن توجه كلمة لهم لما قدموه للمجتمع. 

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا".

ما هو اليوم العالمى للمسنين؟

هو أحد أعياد الأمم المتحدة، وتم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، وبالتحديد يوم 14 ديسمبر عام 1990، حيث وافقت الجمعية العامة على تحديد يوم 1 أكتوبر ليكون اليوم العالمى للمسنين.

لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمى للمسنين؟

يهدف الاحتفال بهذا اليوم، إلى رفع نسبة الوعي بالمشاكل التى تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن، وهو أيضا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع، بالإضافة إلى هناك الآن أكثر من 700 مليون نسمة تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وبحلول عام 2050 سيكون هناك بليونا نسمة، أى ما يزيد عن 20% من مجموع سكان العالم، تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، وستكون زيادة عدد كبار السن أكثر وأسرع في بلدان العالم النامي.
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المزيد عن: انتصار السيسي اليوم العالمي لكبار السن المجتمع
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