في اليوم العالمي لكبار السن.. "انتصار السيسي": ندين بفضل عظيم لما قدموه لصالح المجتمع

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم العالمي لكبار السن، أن توجه كلمة لهم لما قدموه للمجتمع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا".

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا".

ما هو اليوم العالمى للمسنين؟





هو أحد أعياد الأمم المتحدة، وتم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، وبالتحديد يوم 14 ديسمبر عام 1990، حيث وافقت الجمعية العامة على تحديد يوم 1 أكتوبر ليكون اليوم العالمى للمسنين.





لماذا يتم الاحتفال باليوم العالمى للمسنين؟



