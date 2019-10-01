إيران تصدر حكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة

أعلن موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن إيران أصدرت حكما بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد اثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، قوله: "صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أميركا... لكن تم الطعن في الحكم".

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكما نهائيا بسجن اثنين آخرين عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من رفض الولايات المتحدة طلبا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك، حيث يعالج من السرطان، مشترطة أن تفرج إيران أولا عن أحد الأميركيين الذين تحتجزهم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "تحتجز إيران ظلما عدة مواطنين أميركيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بحرية".

وأضاف: "أبلغنا البعثة الإيرانية أنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".