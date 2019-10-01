يلا شوت stream مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر رابط يوتيوب YALLA BEIN متعدد الجودات كورة لايف ريال مدريدYAL

موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد وكلوب بروج” أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة و عبور دور المجموعات حتى النهاية.





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من هنا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا





موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يبدأ فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الأولى من دور المجموعات خلال الجولات ال6 المقررة، وفي الأسطر القادمة سنذكر لكم موعد مواجهات الملكى فى جميع الجوالات



