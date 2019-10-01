حصاد البورصة : تداولات البورصة تتراجع لـ 54.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

تراجعت قيمة التداول بالبورصة خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 54.8 مليار متأثرة ببعض من الأحدات الداخلية ، و بلغت كمية التداول نحو 4,953 مليون ورقة منفذة على 532 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 57.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 6,645 مليون ورقة منفذة على 416 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي وذلك وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية .





واستحوذت الأسهم على 36.99 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.01 % خلال الشهر.





خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي نحو 54.8 مليار جنيه خلال وأغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.1% عن الشهر الماضى بسبب العديد من الأحداث التي جلعت من شهر سبتمبر هو شهر الاعــــــــــاقة للسوق وحرمانه من إستباق وتسارع النمو المتوقع له، الا ان تمت السيطرة على الأجواء الأمنية وصاحبها دعم قوى جديد وهو تخفيض اخر متوالى لسعر الفائدة بنسبة 1% .





وعلى صعيد حركة مؤشرات البورصة خلال سبتمبر الماضي ، فقد أغلق مؤشر" ايجى اكس 30" عند 14,257.75 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.89 %. وسجل مؤشر "إيجي إكس70" تراجعا بنحو 5.95% مغلقًا الفترة عند 520.39 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 6.37% مغلقًا الفترة عند 2,113 نقطة.





وتوالت التراجعات لتلحق بمؤشر «EGX30 capped» لتسجل هبوط بنحو 4.13% مغلقًا عند 17,318 نقطة ، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» انخفاضا بنحو 4.26% مغلقًا عند 1,393 نقطة.



