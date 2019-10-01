الكشف عن تفاصيل مكالمة جديدة لترامب مع رئيس وزراء أستراليا

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الأسترالي، أن يساعد وزير العدل بيل بار، في جمع معلومات لفتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.

مكالمة هاتفية لترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولَين أمريكيّين لم تكشف هويتيهما، بأن ترامب طلب ذلك في مكالمة هاتفية بينه وبين ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق ضد جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية لعزل الرئيس.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في مصادر تحقيق روبرت مولر، عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في 2016، الذي وصفه ترامب مراراً بـ "حملة اضطهاد سياسي".

وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر، وطلب منه التحدث إلى بار.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول لمكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، فُتح إثر تلقي إف.بي.آي معلومات من مسؤولين أستراليين.

ولاحقاً تولّى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي في التدخل الروسي وحول تواطؤ بين مزعوم حملة ترامب وروسيا، بعد أن أقال الرئيس الأمريكي مدير إف.بي.آي، جيمس كومي.

وصباح الثلاثاء أعلن متحدث باسم الحكومة الأسترالية، أن كانبيرا "مستعدة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية للتأكد من المواضيع التي يُحقق فيها".

وأضاف المتحدث أن "رئيس الوزراء أكد الأمر مجدداً في محادثة مع الرئيس الأمريكي".

مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا

نشرت إدارة البيت الأبيض، نص المكالمة مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشرت نصها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 يوليو 2019، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جون بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأظهرت نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.