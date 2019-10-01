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قائمة يوفنتوس لمباراة باير ليفركوزن

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:03 م
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قائمة يوفنتوس لمباراة باير ليفركوزن
رونالدو
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علي نبوي
 
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قائمة يوفنتوس أمام باير ليفركوزن

حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون 

خط الدفا ع : دي ليخت - ألييكس ساندرو - بونوتشي - روجاني - ديميرال

خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامسي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كودارادو - هيجوايين - بيرنارديسكي


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