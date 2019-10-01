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وكيل البرلمان يوجه رسالة للجيش والشرطة والرئيس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:44 م
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وكيل البرلمان يوجه رسالة للجيش والشرطة والرئيس
سليمان وهدان
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إسلام شعراوي
 
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هاجم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، دعوات التخريب والفوضى؛ مُؤكدًا أنها تسعى لإسقاط الدولة.

وأضاف وهدان، أن الشعب المصري انتصر لاستقرار الدولة، وللحفاظ عليها بكافة مؤسساتها، مُوجهًا التحية للقوات المسلحة، وتابع:"كما أوجه التحية لأبناء مصر من الشرطة"، موجهًا رسالة للرئيس قائلا: "شعب مصر يجدد الثقة فيك لبناء الدولة الحديثة.

كما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن الجلسة هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأضاف عبدالعال، أن هذا رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، وتابع:"نهدف لحملة وطنية لدعم القيادة السياسية ونقول للرئيس: نحن معك ووراءك داعمين وأرواحنا على أكفنا دفاعا عن الوطن الغالي".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية
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