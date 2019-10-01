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تأجيل إداري لتجديد حبس 9 متهمين بـ"المحور الإعلامي" التابع للإخوان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:03 م
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تأجيل إداري لتجديد حبس 9 متهمين بـالمحور الإعلامي التابع للإخوان
المستشار محمد سعيد الشربيني
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، تأجيلا إداريا حتى 3 أكتوبر لما أفادته مصلحة إدارة السجون بتعذر حضور المتهمين لدواع أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية عند بدء الجلسة اعتلت الهيئة منصة القضاء وأفادت بأنه قد ورد إليها خطاب من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

فيما وجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 تهم الاشتراك والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
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