بعد واقعة النجم البرازيلي.. قرار مفاجئ من ريال مدريد تجاه لاعبيه

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد اتخذ قرارا جديدا بشأن لاعبيه وذلك على خلفية واقعة البرازيلي كاسيميرو.





وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم إن ريال مدريد طلب من لاعبيه عدم استخدام مواقع التواصل كثيرًا، لتجنب السرقة.





وتابعت: "كان كاسيميرو آخر ضحية لموجة السرقة التي أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة، وكان ضحيتها العديد من اللاعبين وكذلك المدربين".





وأضافت: "عندما كان كاسيميرو يقاتل في ملعب الواندا، تمت سرقة منزله، وكانت عائلته داخل المنزل، ولكن لحسن الحظ لم يشعروا بوجود أي شخص خارج المنزل، ولم يكتشفوا ذلك إلا بعد مدة من مغادرة السارق".





وواصلت: "النادي الملكي قاموا بمساعدة لاعبيهم، وبالأخص بنزيما وفاسكيز وأسينسيو وإيسكو وكذلك زيدان الذين تعرضت منازلهم للسرقة، يشير النادي في أول توصياته إلى عدم الإفصاح عن أي مكان قريب من منازل اللاعبين، لتجنب مرور الناس أمام منزلهم بكثرة وكذلك للحد من وجود السارقين".



