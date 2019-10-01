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عاجل.. دواع أمنية وتعذر حضور المتهمين بمجمع المحاكم بطره حتى 3 أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
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عاجل.. دواع أمنية وتعذر حضور المتهمين بمجمع المحاكم بطره حتى 3 أكتوبر
أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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صرح مصدر مسئول بمجمع المحاكم بطره، بأن هناك تعذرات أمنية تمنع إحضار المتهمين في جميع القضايا المنظورة داخل مجمع محاكم طره وذلك بدءًا من يوم 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل فقد تلقى المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره خطابًا من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية في القضايا المنظورة اليوم.

ومن ضمن هذة القضايا هي نظر تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونظر أمر حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة وقضية محاكمة متهمين بأحداث " عنف الظاهر " وقضية مرافعة الدفاع بـ"اغتيال النائب العام " وإعادة محاكمة متهم بخلية طلاب حلوان وقضية استكمال سماع الشهود في محاكمة 56 متهما بـ " بفض اعتصام رابعة ".
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