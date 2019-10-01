"LBCI" تُطلق حملة للحد من استهلاك "المواد البلاستيكية"

تُطلق قناة الـ"LBCI" إبتداءً من اليوم حملة توعويّة بيئيّة، للحدّ من استهلاك "المواد البلاستيكية ذات الإستخدام لمرّة واحدة Single Use Plastic"، لضررها الكبير بيئيّاً وصحيّاً.

تقارير لافتة وفيديوهات علميّة ستعرضها القناة على الشاشة وضمن نشرات أخبارها وبرامجها، في إطار حملتها الوطنيّة "#كل_شي_بتكبو_بيرجعلك"، لإشراك المواطن اللبناني والتعاون معه، بهدف إنجاح الحملة.

من حملة الحدّ من استهلاك "المواد البلاستيكية ذات الإستخدام لمرّة واحدة Single Use Plastic"، الى حملة "دعم الصناعة الوطنيّة"، وغيرها... ستستكمل الـ"LBCI" حملاتها البيئيّة، الصناعيّة، الزراعيّة، والسياحيّة، فهي دائماً ما عمِلت على إطلاق حملات وطنيّة، إجتماعيّة، وإنسانيّة متعددّة، لاقت صدىً وتعاوناً ناجحين لدى الرأي العام اللبناني.